Потолстевший Киану Ривз поразил фанатов внешним видом

Голливудский актер Киану Ривз сбрил бороду, чем очень обеспокоил своих фанатов.

Так, для съемок в боевике Джон Уик — 4 знаменитости пришлось немного преобразиться, однако фанаты были просто ошарашены постаревшим лицом любимого актера.

На кадрах, снятых папарацци Ривз очень странно одет. Серая шапка прикрывает только макушку его головы, а поверх куртки одето черное пальто. Еще более непривычным его вид делает отсутствие бороды.

Поклонники пришли в шок от увиденного, ведь привыкли видеть кумира с растительностью на лице и без лишних килограммов.

Отметим, что съемки проходят в Германии.