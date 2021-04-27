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Потолстевший Киану Ривз поразил фанатов внешним видом

Киану Ривз удивл фанатов внешним видом

Голливудский актер Киану Ривз сбрил бороду, чем очень обеспокоил своих фанатов.

Так, для съемок в боевике Джон Уик — 4 знаменитости пришлось немного преобразиться, однако фанаты были просто ошарашены постаревшим лицом любимого актера.

На кадрах, снятых папарацци Ривз очень странно одет. Серая шапка прикрывает только макушку его головы, а поверх куртки одето черное пальто. Еще более непривычным его вид делает отсутствие бороды.

Поклонники пришли в шок от увиденного, ведь привыкли видеть кумира с растительностью на лице и без лишних килограммов.

Отметим, что съемки проходят в Германии.

27 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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