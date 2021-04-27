Опра Уинфри рассказала о скандальном интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

С момента выхода скандального интервью 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри Опре Уинфри прошло почти два месяца, однако оно по-прежнему продолжает активно обсуждаться в прессе. Недавно свой первый комментарий по поводу этой беседы дала и сама Опра.

В беседе со своей коллегой Нэнси О’Делл журналистка призналась, что сама была удивлена тем, как далеко Меган зашла в своих откровениях об ужасах жизни во дворце.

Я была искренне удивлена! Это было что-то вроде: «Что? Ты собираешься рассказать абсолютно все? Проделать весь этот путь?». Особенно мощным этот разговор сделало желание людей быть максимально открытыми, уязвимыми и правдивыми,

— рассказала Опра.

Опра Уинфри

Уинфри добавила, что много и долго готовилась к интервью и сделала все возможное, чтобы какая-либо информация из него не просочилась в прессу раньше времени. Так она хотела избавиться от вероятности, что люди истолкуют отрывки из беседы неправильно.

Я понятия не имела, что интервью окажет насколько сильное влияние и что эффект от него будет сохраняться по сей день,

— поделилась Опра.

Принц Гарри, Меган Маркл и Опра Уинфри

Напомним, что в откровенной беседе с Опрой Уинфри Меган Маркл и принц Гарри рассказали, как нелегко им жилось в статусе старших членов королевской семьи. Так, герцогиня Сассекская утверждала, что из-за постоянной травли со стороны британской прессы находилась на грани суицида и не получала никакой поддержки от представителей Букингемского дворца.

Меган также рассказала, что один из старших членов семьи был озабочен тем, какого цвета будет кожа их с Гарри сына Арчи. Маркл отказалась назвать имя этого родственника, однако позже в прессе появились слухи, что за расистскими нападками в адрес пары могла стоять дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна.