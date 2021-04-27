На Донбасі бійці ЗСУ підірвалися на невідомому пристрої: один військовий загинув, ще троє поранені

27 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр ОС.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування”, – резюмували у штабі.

Зазначається, що воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

“На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, за даними розвідки окупанти на Донбасі продовжують укріплювати власні позиції.