На ближайшей к Солнцу звезде зафиксирован мощнейший взрыв

Астрономы зарегистрировали рекордно мощную вспышку на ближайшей к Солнцу звезде — Проксиме Центавра. Она не только не вписывается в текущие теоретические модели, но и вынуждает ученых пересмотреть возможность обитаемости экзопланет, обращающихся вокруг Проксимы. Статья опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

Проблема обитаемости экзопланет у красных карликов, которые являются наиболее распространенным типом звезд в Млечном Пути, уже долгое время занимает умы астрономов. С одной стороны, у таких звезд часто обнаруживаются экзопланеты, похожие на Землю, которые находятся в обитаемой зоне. В то же время многие красные карлики, особенно молодые, демонстрируют мощные вспышки и корональные выбросы массы, которые способны негативно повлиять на атмосферы экзопланет.

Система Проксимы Центавра представляет для астрономов наибольший интерес, так как этот красный карлик — самая близкая к Земле звезда (не считая Солнца), кроме того, она обладает двумя экзопланетами, одна из которых землеподобная и находится в зоне обитаемости. Однако в 2017 году Проксима Центавра произвела очень мощную вспышку, которая увеличила яркость звезды в тысячу раз, что делает этот красный карлик природной лабораторией для ученых, занимающихся исследованием влияния звездной активности и ветров на экзопланеты.

Группа астрономов во главе с Мередит МакГрегор (Meredith MacGregor) из Университета Колорадо опубликовала результаты исследований вспышечной активности Проксимы Центавра, основанных на данных 40 часов мультиволновых наблюдений за ней, проведенных в 2019 году при помощи наземных радиотелескопов ASKAP и ALMA, наземных оптических телескопов «Irenee du Pont», Evryscope-South и LCOGT, космических телескопов «Хаббл» и TESS, а также рентгеновской космической обсерватории «Чандра».

Итогом работы стало открытие экстремально мощной вспышки на Проксиме, произошедшей 1 мая 2019 года, которая стала самой яркой из когда-либо обнаруженных в миллиметровом и ультрафиолетовом диапазонах волн. Она длилась семь секунд, на пике вспышки звезда стала ярче, чем обычно, в 14 тысяч раз в ультрафиолетовом диапазоне волн и в тысячу раз ярче, чем обычно, в миллиметровом диапазоне волн. При этом пик излучения в оптическом диапазоне был гораздо меньше (звезда стала ярче всего на 0,9 процента) и наступил примерно через 1 минуту после начала вспышки. Подобные вспышки никогда ранее не наблюдались у красных карликов, что позволяет предположить, что астрономы наблюдали совершенно новый тип событий.

Ученые считают, что можно выделить две фазы наблюдавшейся вспышки. Начальная представляла собой импульсы миллиметрового и ультрафиолетового излучения, связанные с ускоренными электронами в магнитных петлях, а конечная — оптическое излучение, которое исходит от нагретой плазмы в основаниях петель. Астрономы намерены продолжить наблюдения за Проксимой, так как уже полученные данные не только ставят под сомнение текущие теоретические модели вспышек звезд, но и заставляют пересмотреть наши представления об обитаемости экзопланет у красных карликов.