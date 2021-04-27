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«Мортал Комбат» стартовал в HBO Max на уровне «Годзиллы против Конга» и ставит рекорд

Согласно данным фирмы Samba TV, хотя бы пять минут адаптации файтинга за первые выходные на HBO Max посмотрели в 3,8 миллиона домохозяйств. Это называют рекордом онлайн-кинотеатра после «Годзилла против Конга», которому удалось собрать зрителей из 3,6 миллиона домохозяйств.
Впрочем, Samba TV отслеживает данные наземного телевидения и устройства с технологией Automatic Content Recognition в США, поэтому полная картина в обоих случаях может отличаться от статистики фирмы.

Так, Deadline со ссылкой на свои источники пишет, что в общей сложности, включая статистику, не охваченную Samba TV, «Мортал Комбат» привлёк большое количество зрителей, но не обошёл «Годзиллу против Конга».

В любом случае, Warner Bros. в этой ситуации остаётся победителем — пока главные блокбастеры 2021 года на её счету, и эти фильмы одновременно собирают хорошую кассу и привлекают пользователей в HBO Max.

В мировом прокате «Мортал Комбат» уже собрал 51 миллион долларов при оценке бюджета в 55 миллионов. Если фильм покажет хорошую выдержку в ближайшие недели, он сможет окупиться. В таком случае появится больше шансов увидеть продолжение — ранее исполнитель роли Саб-Зиро успел заявить, что подписался сразу на пять фильмов.

27 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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