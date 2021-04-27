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Макрон поддержал высылку российских дипломатов из Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в понедельник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил положение в Донбассе, ситуацию с Алексеем Навальным и высылку российских дипломатов из Чехии и других стран Европы. Как сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца, Макрон выразил поддержку Франции европейским партнерам в связи с волной изгнаний сотрудников российских посольств, которая по масштабам превысила рекорды времен Маграрет Тэтчер и Рональда Рейгана.

На прошлой неделе, напомним, Чехия выслала 81 российского дипломата, Словакия — трех, Латвия — двух, Эстония и Литва по одному. США отправили на родину 10 сотрудников российского посольства.

Москва ответила высылкой 10 дипломатов США, 27 дипломатов европейских государств, а также потребовала от Чехии уволить более 90 россиян, работавших в посольстве в Москве.

27 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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