Макрон поддержал высылку российских дипломатов из Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в понедельник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил положение в Донбассе, ситуацию с Алексеем Навальным и высылку российских дипломатов из Чехии и других стран Европы.
Как сообщает Associated Press
со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца, Макрон выразил поддержку Франции европейским партнерам в связи с волной изгнаний сотрудников российских посольств, которая по масштабам превысила рекорды времен Маграрет Тэтчер и Рональда Рейгана.
На прошлой неделе, напомним, Чехия выслала 81 российского дипломата, Словакия — трех, Латвия — двух, Эстония и Литва по одному. США отправили на родину 10 сотрудников российского посольства.
Москва ответила высылкой 10 дипломатов США, 27 дипломатов европейских государств, а также потребовала от Чехии уволить более 90 россиян, работавших в посольстве в Москве.
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