На ближайшей к Солнцу звезде зафиксирован мощнейший взрыв Ирина Шейк поздравила дизайнера собственными откровенными фото с его показов » Макрон поддержал высылку российских дипломатов из Европы Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в понедельник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил положение в Донбассе, ситуацию с Алексеем Навальным и высылку российских дипломатов из Чехии и других стран Европы. Как сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца, Макрон выразил поддержку Франции европейским партнерам в связи с волной изгнаний сотрудников российских посольств, которая по масштабам превысила рекорды времен Маграрет Тэтчер и Рональда Рейгана. На прошлой неделе, напомним, Чехия выслала 81 российского дипломата, Словакия — трех, Латвия — двух, Эстония и Литва по одному. США отправили на родину 10 сотрудников российского посольства. Москва ответила высылкой 10 дипломатов США, 27 дипломатов европейских государств, а также потребовала от Чехии уволить более 90 россиян, работавших в посольстве в Москве.