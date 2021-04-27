Макияж для блондинки с зелеными глазами

Блондинки — создания удивительные и разные. Светлые, практически «прозрачные», или, напротив, солнечные, с румянцем, они мимо воли привлекают к себе внимание окружающих. А если их миловидный образ, кроме светлых волос, дополняют зеленые глаза, взгляд невозможно оторвать от такой красоты. Но какой бы зеленоглазая блондинка ни была красивой, ее всегда можно сделать еще привлекательнее при помощи различных женских секретов. Этим мы и займемся, делая макияж для блондинки с зелеными глазами.

Макияж для блондинки с зелеными глазами (по цветотипам)

Но для начала несколько нюансов. Во-первых, сочетание «зеленоглазая блондинка» звучит очень сухо и категорично. На самом деле блондинкой можно назвать любую девушку с нетемными и не ярко-рыжими волосами. Кроме этого, на выбор цветовой гаммы макияжа очень влияет тип оттенков волос — холодный или теплый.

Холодная группа оттенков волос — от светло-русого до полярного блонда (цветотип «Лето»). Теплая группа — от глубокого янтарного до легкого венецианского блонда (цветотип «Весна»).

Кожа у пепельных и русых блондинок светится красивым розово-фарфоровым отливом, а золотистые локоны обычно обрамляют персиковое личико. При окрашивании волос следует также учитывать правила сочетания теплых и холодных тонов и выбирать правильную цветовую гамму для макияжа.

Кстати, в 1957 году в США даже сняли фильм с поэтичным названием «Зеленоглазая блондинка» (The Green-Eyed Blonde). Жаль только, что черно-белый: насладиться дивным сочетанием светлых волос и загадочно-зеленых глаз не получится.

Осторожнее с коричневыми тонами! Из-за них глаза могут выглядеть воспаленными.

Макияж для блондинки с зелеными глазами: тип «Лето»

Условно всех пепельных и русых блондинок с зелеными глазами можно отнести к летнему типу внешности. Глаза у них, серо-зеленые или изумрудные, обязательно тонут в дымке таинственности. В них нет коричневых и золотистых крапинок.

Главное правило для макияжа типа «Лето» — никакой желтизны! Ни в тональном креме, ни в помаде и румянах. Розовый тон для кожи тоже не подойдет. Оставьте его для щек и помады. А вот бледный фарфор и слоновая кость придадут коже матовость, на фоне которой зеленые глаза заиграют ярким цветом.

Блондинка с зелеными глазами этого цветотипа может позволить себе в макияже подвести верхнее веко дымчато-синим кайалом, а нижнее — зеленым… Изумрудные глаза от этого только выиграют, а серо-зеленые станут выразительнее. Также вы можете поэкспериментировать с сиреневой, серой, розовой палитрой теней. К сожалению, голубой, хоть и считается цветом блондинок, категорически не подходит зеленоглазым девушкам.

Помада, как завершающий аккорд макияжа, должна быть легкой и обязательно матовой. Если вам надоели малиновый и сиреневый оттенки, попробуйте коралловый. Но такой, в котором больше розового, чем оранжевого. По этой причине омаровый цвет нужно исключить. И не забудьте про блеск для губ увеличивающий объем.

Многие женщины мечтали бы родиться пепельной блондинкой, но даже не подозревают, что это влечет за собой ряд неудобств. Макияж для блондинки с зелеными глазами летнего типа должен быть настолько легким и невесомым, чтобы дневной вариант был едва заметным, а вечерний лишь слегка оттенял цвет глаз и лица. Днем лучше воспользоваться серой тушью и отказаться от жесткого карандаша для бровей.

Вечерний макияж типа «Лето» для блондинки с зелеными глазами может быть построен на дымчатых оттенках серого, кварцево-розовом, светло-сливовом. Используйте серую подводку или хорошо растушуйте светлыми тенями черный карандаш. Это создаст модный эффект «смоки айс», но не позволит утяжелить ваш нежный образ. Светло-матовая помада поможет подчеркнуть затемненные глаза, и ваш вечерний макияж обретет свою целостность и совершенство.

Макияж для блондинки с зелеными глазами: тип «Весна»

Теперь о персиковых златовласках. Природа подарила им кошачьи зелено-желтые глаза или светло-зеленые прозрачные и лучистые. Очень редко бывают блондинками обладательницы бирюзовых глаз, но и в этом случае они тоже имеют теплый оттенок кожи и относятся к весеннему типу.

Тон лица подчеркните бежевым или золотистым кремом, в холодное время года допустим вариант цвета слоновой кости. Ваша кожа должна хорошо загорать, а значит, летом вы можете позволить себе насыщенные золотистые румяна. Помада играет не самую главную роль, но блондинка в красном с яркими губами — это про вас. Ничто так не подчеркнет цвет ваших зеленых глаз, как насыщенная красная помада. Конечно, этот вариант, казалось бы, больше подходит под вечерний макияж, но и в солнечный летний день или на заре багряной осени вы может украсить свои губы сочным красным цветом и добавить объема блеском.

Что касается глаз. Макияж для блондинок с зелеными глазами цветотипа «Весна» предусматривает все цвета из теплой палитры, с желтоватым подтоном. Если это зеленая палитра, то вам подойдут такие цвета: фисташковый, зеленый чай, зеленое золото. Из красных станут незаменимыми коралловый, лососевый и даже морковный. Золотистый и светло-коричневый, бежевый и шампань — это ваши друзья в исполнении дневного макияжа глаз. Для яркого вечернего образа используйте технологию «радуга» или можете комбинировать два дополняющих цвета: лиловый и золотисто-медовый, фисташковый и нежный персик, насыщенный коричневый и бледно-бирюзовый. Вариант восточного макияжа, в котором черный контур заменяется цветным, — это как раз вечерний макияж для блондинки с зелеными глазами и золотистым оттенком волос. Вы можете опробовать технологию «кошачьих глаз», используя коричневый карандаш каял. Ярко и празднично смотрятся зеленые глаза в стиле-диско: например, различные оттенки бирюзы с легким перламутровым отливом.

Единственное, от чего хочется уберечь весенних зеленоглазок, — это черный цвет. И если в вечернем макияже возможен легкий взмах черной туши по ресницам, то о черном карандаше стилисты советуют забыть. Исключение составляют только яркие сценические «смуджи», так называемые «глаза угольщика», — этот макияж блондинке с зелеными глазами может подойти только в качестве сценического или новогодне-карнавального образа.

Будьте красивыми и обольстительными, а магия ваших зеленых глаз вам в этом поможет!