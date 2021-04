Как изменился iPhone: сравниваем iPhone 12 с предшественником Яд для болгарского торговца оружием привезли с РФ в дипломатическом багаже » Как скачать и использовать шаблоны для After Effects Среди продукции компании Adobe есть много программ, помогающих дизайнерам создавать продукты, будь то изображение или видео. After Effects – это приложение, которое предназначается для редактирования видео, создания анимаций, добавления различных эффектов и работы с динамическими изображениями. Оно широко применяется для обработки видеоматериала при создании клипов, роликов с рекламой и прочего контента. Применяя шаблоны для After Effects, можно добиться различных художественных эффектов. Скачивать такие шаблоны возможно с различных сайтов, платно иди бесплатно. Как правило, чтобы получить доступ без ограничения по скорости и количеству скачиваемых роликов, нужно заплатить определенную плату. Преимущества сайта hunterae.com На просторах Сети много сайтов, предлагающих скачать шаблоны After Effects. Веб-проект hunterae.com предлагает большое количество шаблонов. Многие из них бесплатные, но для скачивания без регистрации и оплаты потребуется много времени. Чтобы количество скачиваемых роликов было неограниченно, а скорость стала максимальной, необходимо получить премиум-доступ. Есть три вида доступа премиум-класса: Золотой — продается за 7,99 доллара. Ограничения — не больше 8 загрузок в день и не более 5 одновременно.

Палладиум — по цене 9,99$, предоставляется не более 12 скачиваний ежедневно. Ограничение на закачки — не более 6 одновременно.

Платиновый — цена составит 10,99$. Неограничено число скачиваний в день, одновременно можно скачивать не более 7 файлов. Такие тарифы выгодные, все файлы предлагаются клиентам высокого качества и проверены на вирусы. Как использовать шаблоны After Effects Профессиональные шаблоны удобны для редактирования, в них можно вставить свои видео, текст и музыку. Это отличный вариант, когда мало времени или опыта, чтобы самостоятельно создать ролик на After Effects. Например, даже любитель может сделать следующую последовательность действий — найти фото одной тематики и подобрать подходящий шаблон. Затем можно добавить свои мультимедийные файлы, прибавить к ним музыку и спецэффекты. В итоге получится практически профессиональный ролик. На сайте hunterae.com, в сравнении с другими сервисами, очень заманчивые цены. Можно скачать шаблоны из разделов инфографика, реклама продукции, титры, 3D-элементы и других. Еще клиентам доступно много материалов для создания слайд-шоу, заставок к видео.