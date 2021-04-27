Как изменился iPhone: сравниваем iPhone 12 с предшественником

В своих презентациях компания Apple всегда достаточно подробно рассказывает об основных «революционных» вещах, которые они внедрили в том или ином устройстве. Какие-то подробности при этом зачастую опускаются как малозначительные, хотя на деле многим людям интересно в подробностях узнать, что же там меняется с каждым новым iPhone. В этой небольшой статье мы проведем небольшое сравнение двух последних айфонов и расскажем, что изменили Apple и как это повлияет на опыт использования.

В каких моментах улучшился iPhone 12

Начнем с того, что производительность смартфона увеличилась примерно на 20-30% благодаря переходу на новый чип Apple A14 Bionic. Эта система на кристалле создана по 5-нанометровому техпроцессу и обеспечивает ощутимый прирост по сравнению с A13. Хотя чисто «на бумаге» характеристики Айфон 12 и не отличаются от 11-й модели, на практике между этими устройствами колоссальная разница, которую легко заметить даже при повседневном использовании. В частности, на обработку фото во время съемки уходит почти в 2 раза меньше времени благодаря новому нейропроцессору Neural Engine, у которого 16 ядер вместо 8, как это было в SoC Apple A12 Bionic.

Кроме процессора, iPhone 12 стал лучше и в других моментах:

Плотность пикселей увеличилась на 41%. У iPhone 11 был дисплей с 326 ppi, новая же модель может похвастаться показателем 460 ppi. За счет этого изображение гораздо более детализированное. Бесконечный уровень контрастности благодаря переходу с матриц IPS на OLED. Черные цвета теперь поистине флагманские, как те, что мы могли видеть в iPhone 11 Pro еще в 2019 году. Рамки стали на 7% тоньше, полезная площадь дисплея увеличилась. Вес устройства уменьшился на 30 г – было 194 г, стало 164 г. Это не революция, но эти 30 г всё-таки ощущаются, особенно в первое время после перехода на новинку. Время на полную зарядку от 0% до 100% сократилось со 105 минут до 90 минут. iPhone 12 дольше работает в режиме разговора – почти 19:30 часов против 17:45 часов у предшественника. Качество ночной съемки значительно улучшилось благодаря доработанным программным алгоритмам и увеличению диаметра диафрагмы широкоугольного объектива. Добавили поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G) – отличная новость для тех, кто часто бывает в Европе по работе или на отдыхе. Геолокация в iPhone 12 теперь работает с Galileo, QZSS и BeiDou, а не только с GPS и ГЛОНАСС, как это было у iPhone 11. Добавили поддержку беспроводной зарядки мощностью 15 Вт – её можно подключить через адаптер MagSafe.

В общем, изменений достаточно много, и чем сильнее вникаешь в суть вопроса, тем более странными кажутся утверждения некоторых людей об отсутствии прогресса со стороны Apple. Компания ежегодно выпускает новый iPhone, и каждая новая модель значительно превосходит своего предшественника, но из-за небольших промежутков между выходами моделей разница ощущается не так остро, как хотелось бы. И тот самый «вау-эффект» тоже ощутимо ослабевает. Переходить с iPhone 11 на iPhone 12, возможно, и нет смысла, однако для тех, кто будет «пересаживаться» с iPhone X или более старой модели разница будет очень ощутима.