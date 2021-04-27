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Ирина Шейк поздравила дизайнера собственными откровенными фото с его показов

Российская супермодель Ирина Шейк поздравила французского модельера Жана-Поля Готье с днем рождения собственными откровенными кадрами с его показов. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя манекенщица опубликовала серию снимков, на которых попозировала в нарядах дизайнера. На первом изображении знаменитость запечатлена вместе с Готье в бюстгальтере и черном платье-пиджаке длины мини, которое оформлено глубоким декольте.

Помимо этого, Шейк разместила фотографию с показа модельера. Папарацци засняли ее в белом коротком платье с корсетным верхом, чулках с кружевом и туфлях на высоких каблуках. На последних снимках модель сфотографировали в платье с высоким разрезом, который оголял ее ногу.

27 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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