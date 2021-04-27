Ирина Шейк поздравила дизайнера собственными откровенными фото с его показов

35-летняя манекенщица опубликовала серию снимков, на которых попозировала в нарядах дизайнера. На первом изображении знаменитость запечатлена вместе с Готье в бюстгальтере и черном платье-пиджаке длины мини, которое оформлено глубоким декольте.

Помимо этого, Шейк разместила фотографию с показа модельера. Папарацци засняли ее в белом коротком платье с корсетным верхом, чулках с кружевом и туфлях на высоких каблуках. На последних снимках модель сфотографировали в платье с высоким разрезом, который оголял ее ногу.