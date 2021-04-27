Хейли Бибер объяснила, почему ограничила использование инстаграма

Марафон модных обложек с Хейли Бибер продолжается. Только 24-летняя модель показала подписчикам новый выпуск французского Vogue со своим портретом, как в продаже появился и новый номер американского Harper’s Bazaar — Хейли стала одной из пяти моделей, снявшихся для обложки.

В интервью Бибер призналась, что старается ограничивать пользование инстаграмом двумя днями в неделю, пытаясь в первую очередь понять, кто она «как женщина и жена».

Хейли Бибер

Модель призналась, что ранее ежедневное использование этой платформы сказывалось на ее самооценке и счастье.

Если говорить о социальных сетях, то я определенно прошла через множество сравнений. Сравнивая себя с другими людьми, я думала, что мне тоже нужно иметь такое тело, чтобы чувствовать себя хорошо. Это может быть такая черная дыра, в которую вы попадете, и это происходит так быстро и легко. Но реальность такова, что люди большую часть времени демонстрируют лучшие стороны и скрывают остальное в социальных сетях. Вы видите лишь очень небольшую часть того, что этот человек позволяет видеть миру,

— отметила Бибер.

В конце концов, Хейли поняла, что ей нужно отдохнуть от того, чтобы смотреть на других, и посвятить время себе и саморазвитию.

Мне всего 24 года, и я все еще пытаюсь понять, кто я как женщина. Кто я в своей карьере. Кто я как жена. Начать пришлось с того, что я не захожу в инстаграм с понедельника по пятницу,

— рассказала супруга Джастина Бибера.

Хейли добавила, что если надо сделать пост в течение недели, то у нее есть специальный сотрудник, который ведет ее аккаунт в это время. Модель добавила, что также испытывает чувство неуверенности в себе и прикладывает немало усилий, чтобы принять себя такой, какая она есть.

Люди говорят мне, что я красивая, но это не то, что я вижу и чувствую в определенный момент. Любовь к себе — это непрекращающийся путь. Он никогда не заканчивается. Я надеюсь, что я буду на нем, даже когда я буду старой и обрюзгшей. Надеюсь, тогда я полюблю себя,

— призналась Хейли.