Еще замужнюю Ким Кардашьян заподозрили в романе с репортером CNN Ваном Джонсом

Несмотря на то что 40-летняя Ким Кардашьян еще официально не развелась со своим 43-летним супругом Канье Уэстом, ей уже приписали новый роман. По слухам, телезвезда встречается с 52-летним репортером CNN Ваном Джонсом.

С ним Ким знакома уже много лет, однако говорят, что сблизились они в последние месяцы, и из дружеских их отношения якобы переросли в романтические

Впрочем, источники, близкие к Кардашьян, опровергают слухи о романе пары, заявляя, что Ким и Вана связывают исключительно рабочие отношения и общий интерес к реформе уголовного права. В 2018 году Кардашьян и Джонс работали вместе, чтобы добиться помилования Элис Джонсон, которая в 1996 году была приговорена к пожизненному тюремному заключению за наркоторговлю.

Что до личной жизни Джонса, то уже около двух лет он одинок. В 2019 году он развелся со своей супругой Джаной Картер, с которой прожил в браке 14 лет. Вместе они воспитывают двоих сыновей.

Джонс, хоть к миру шоу-бизнеса отношения не имеет, в США очень известен. Помимо журналистской деятельности, он занимается адвокатской работой, пишет книги, а также является соучредителем нескольких некоммерческих организаций и лауреатом премии «Эмми». За свою карьеру он успел поработать в администрации президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.