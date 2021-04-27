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Энтони Хопкинс проспал свою победу на Оскаре

Энтони Хопкинс проспал свою победу на Оскаре

Во время оглашения победителя в номинации Лучшая мужская роль актер мирно спал дома. Позже он записал видеообращение с благодарностью и почтил память Чедвика Боузмана.

Актер Энтони Хопкинс, который получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме Отец, не присутствовал на церемонии и во время оглашения его победы мирно спал в своем доме в Уэльсе. Об этом журналу People рассказал его агент Джереми Барбер.

«Тони был в Уэльсе, где он вырос, и он спал в 4 часа утра, когда я разбудил его, чтобы сообщить ему новости», – уточнил Барбер, добавив, что актер «был счастлив и благодарен».

Представитель подчеркнул, что после года карантина и получения двух доз вакцины от коронавируса актер смог вернуться на родину в Уэльс, что стало для него настоящим облегчением.

Отметим, 83-летний Хопкинс стал самым возрастным актером, получившим Оскар. На церемонии от его имени награду принял Хоакин Феникс.

На победу в номинации Лучшая мужская роль также претендовали: Чедвик Боузман (посмертно за роль в Ма Рейни: Мать блюза), Риз Ахмед (Звук металла), Гари Олдман (Манк) и Стивен Ян (Минари).

Позже Энтони опубликовал в Instagram видеообращение по случаю своей победы и подчеркнул, что не ожидал этого.

«Я бесконечно благодарен Академии. Также я хочу почтить память Чедвика Боузмана, который покинул нас очень рано», – сказал актер.

27 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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