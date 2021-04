Эмбер Херд добилась главной женской роли в «Аквамене 2»

Усилия сотен тысяч поклонников Джонни Деппа, требовавших отстранения его бывшей супруги Эмбер Херд, от съемок в фильме «Аквамен 2», не увенчались успехом. Более того, как утверждает со ссылкой на свои источники издание We Got It Covered, актриса убедила руководство студии Warner Bros. в необходимости сохранить за ней главную женскую роль в сиквеле.

Свое намерение сниматься в продолжении Херд подтвердила публикацией на своей странице в Instagram, сопроводив ее соответствующим хэштегом.

Отметим, что в середине весны 2021 года стали активно распространяться слухи о том, что статус Меры в «Аквамене 2» будет понижен до второстепенного в ответ на рост негативного информационного фона вокруг Эмбер Херд. Предполагалось, что ее героиня будет постепенно вытеснена другими женскими персонажами.

Напомним, что сбор подписей под петицией, адресованной руководству Warner Bros., стартовал в 2020 году. На момент публикации данной заметки ее подписали более 1,8 миллиона человек. Экранизация комиксов «Аквамен 2» заявлена в прокат в декабре 2022 года, съемки стартуют летом 2021 года.