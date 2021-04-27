Два красных платья и огромный торт: Белла Торн и Бенджамин Масколо отметили помолвку

В конце марта стало известно, что 23-летняя актриса Белла Торн скоро выйдет замуж за своего бойфренда, 27-летнего музыканта Бенджамина Масколо. В конце марта стало известно, что 23-летняя актриса Белла Торн скоро выйдет замуж за своего бойфренда, 27-летнего музыканта Бенджамина Масколо.

Тогда молодой человек написал у себя в инстаграме, что сделал предложение любимой, и она согласилась стать его женой. Судя по всему, затягивать со свадьбой они явно не собираются: подготовка к торжеству уже идет полным ходом.

Так, вчера Белла и Бен поделились с подписчиками фотографиями с вечеринки по случаю помолвки. По размаху она едва ли уступала и некоторым свадебным торжествам: гостей ждал огромный многоярусный торт, а сама будущая невеста сменила за вечер несколько нарядов.

Белла Торн с мамой

Сначала она появилась в роскошном красном платье Valdrin Sahiti со шлейфом и высоким разрезом. Образ Белла дополнила клатчем Roger Vivier, туфлями на высоком каблуке Le Silla и чокером с именем любимого. Ну а ближе к вечеру Торн переоделась в откровенное мини-платье Tony Ward.

Моя принцесса сделала это реальностью. Лучшая вечеринка по случаю помолвки! Я так рад разделить с тобой эти особенные моменты. Кроме того, можно мы поговорим о том, насколько ты безумно красива в этом платье? Люблю тебя,

— написал Бен.

Не могу поверить, что выйду замуж за любовь всей моей жизни,

— такое послание оставила у себя в блоге Белла.