Дита Фон Тиз поделилась очередным откровенным фото

Известная американская фотомодель Дита фон Тиз не прекращает радовать поклонников откровенным контентом.

Так, 48-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала снимок, где появилась в страстном образе. Так, Дита позировала у ретроавтивкы в комплекте голубой кружевного белья, чулках и кожаных перчатках в тон.

Я всегда восхищался нижним бельем, как символом женственности …. Я работала в магазине нижнего белья от 15 лет. Моя любовь к белья — это действительно то, что положило начало всей моей карьере, сначала воспроизведения пин-апов в винтажном стиле, потом бурлеск. Я всегда думала о белье как о чем-то особенное, что одеваю под свою одежду. В конце концов, я узнала о силе его искушения, но все еще чувствую, что когда ты надеваешь белье, которое любишь, прежде всего для себя, это и есть мастерская соблазн. Речь идет не о заманивания кого-то, а о создании приятного существования, к которому хочется пригласить других. Гламур, подтянутость и доступность всегда были целями моего собственного фирменного бренда ditavonteeselingerie. — заметила под фото звезда.

Снимок вызвал настоящий фурор в Сети. В комментариях фанаты оценили и белье звезды, и фигуру танцовщицы.