Держсекретар США відвідає Україну у травні – CNN

Про це повідомила в понеділок телекомпанія CNN з посиланням на джерело в керівництві України, близьке до узгодження майбутнього візиту глави американської дипломатії.

За інформацією телеканалу, візит Блінкена до Києва повинен продемонструвати союзникам США по НАТО, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від жорсткого курсу щодо Москви на запланованій на літо зустрічі лідерів двох країн.

“Той факт, що адміністрація Байдена відправить свого головного дипломата до України за кілька тижнів до цього саміту буде явним сигналом, що Вашингтон продовжує підтримувати цю країну і цінує її як союзника”, — відзначає CNN.

Раніше провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор повідомив, що президент США Джо Байден може відвідати Україну вже влітку.