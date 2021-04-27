Биткоин подскочил рекордно с февраля на решении JP Morgan открыть криптофонд для богатых

Пережив сильнейший за два месяца обвал и потеряв 400 млрд долларов капитализации за неделю, рынок криптовалют бодро рванул вверх на торгах в понедельник. Курс биткоина подскочил максимально с февраля, преодолев дистанцию в 11% меньше, чем за три часа, после сообщений о том, что JP Morgan — крупнейший банк США по размеру активов — намерен открыть фонд инвестиций в криптовалюты для богатых клиентов.

С отметки 47,5 тысячи долларов на утренних торгах биткоин подскочил до 53,7 тысячи долларов на 17.29 мск, прибавляя 7,5% относительно закрытия воскресенья.

Ethereum подорожал на 6,7%, XRP — на 13,3%, а общая капитализация крипторынка увеличилась на 220 млрд долларов и вновь достигла 2-триллионной отметки, поравнявшись с ВВП Италии — восьмой экономики мира.