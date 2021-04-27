Отшельник Мауро Моранди покидает остров Буделли, на котором он прожил в одиночестве 32 года. Мужчина решил на него перебраться в конце 80-х годов, потому что его «достала политика в Италии». Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает BBC.

Итальянец был учителем физкультуры. В конце 1980-х годов он решил покинуть Италию, потому что устал от политической ситуации на родине. «Меня достала куча вещей в нашем обществе: консьюмеризм и политика Италии. Тогда я решил перебраться на необитаемый остров в Полинезии, чтобы начать новую жизнь на лоне природы», — сообщил Моранди.

Mauro Morandi / Facebook Mauro Morandi / Facebook

Он не смог доплыть до Полинезии, оказался на острове Буделли, который расположен около Сардинии, и решил поселиться на нем. Все 32 года Моранди следил за островом, убирал мусор и делал замечания туристам. За эти годы мужчину пытались выселить с острова несколько раз. В 2020 году президент Национального парка архипелага Ла-Маддалена Фабрицио Фанезу заявил, что Моранди без разрешения перестроил свою хижину. Она в годы Второй мировой войны была радиостанцией. В том же году в руководстве парка заявили, что хотят снести жилье итальянца, построив на его месте экологическую лабораторию.

Mauro Morandi / Facebook Mauro Morandi / Facebook

Тогда в сети появилась петицию в защиту 81-летнего отшельника, которую подписали 70 тыс. человек. Однако теперь Моранди все же решил покинуть Буделли. Пожилой мужчина съедет в небольшую квартиру на соседнем острове Ла-Маддалена. «Я уезжаю, надеясь, что в будущем Буделли будут хранить так же хорошо, как это делал я последние 32 года», — написал он в Facebook.