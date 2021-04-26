У нового смартфона Nokia появится камера на 108 Мп Прем’єр-міністр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської четвірки через дії РФ » Вышел первый трейлер мюзикла «Вестсайдская история» Стивена Спилберга Первый трейлер фильма представили во время церемонии вручения премии «Оскар-2021». «Вестсайдская история» — это адаптация бродвейского мюзикла 1957 года, в основу которого легла пьеса «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. События картины разворачиваются в Нью-Йорке 1950-х, где подростки Тони и Мария влюбляются в друг друга и пытаются быть вместе — несмотря на то, что они происходят из двух воюющих уличных банд. Стивен Спилберг поставил и спродюсирвал ленту, а сценарий написал Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн»). Главные роли в фильме исполнили актёр Энсел Эльгорт («Малыш на драйве») и певица, блогер Рэйчел Зеглер, которую отбиралисреди 30 тысяч других претенденток. Для Зеглер это будет дебютная роль в кино. «Вестсайдская история» должна была выйти в декабре 2020 года, однако из-за пандемии мюзикл перенесли на целый год — до декабря 2021-го. Экранизация «Вестсайдской истории» уже выходила в 1961 году — тогда картину поставили режиссёры Роберт Уайз и Джером Роббинс. На «Оскаре-1962» фильм выиграл в 10 номинациях, в том числе в «Лучшем фильме» и «Лучшем режиссёре».