Вупи Голдберг напишет сценарий блокбастера о темнокожей супергероине

Звезда «Привидения» и «Действуй, сестра!» Вупи Голдберг занимается написанием сценария нового супергеройского фильма. По словам актрисы, она с детства интересовалась супергероями и считает, что хоть те и спасают всё время Землю, гораздо лучше с этим бы справились «пожилые афроамериканки». И в центре сюжета как раз и окажется темнокожая супергероиня.

Какие-либо другие подробности будущего проекта Голдберг пока не раскрываются. Известно лишь, что в определённый момент главная героиня обнаруживает у себя суперспособности, и тогда ей предстоит справиться со своей силой и выяснить, каким образом она может служить людям.

Кроме того, Голдберг активно готовится к производству третьей части комедии «Действуй, сестра!». Она вернётся к своей роли певицы из кабаре, скрывающейся в монастыре, спустя 29 лет.