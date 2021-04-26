В сети обсуждают новую прическу Брэда Питта

Появление 57-летнего Появление 57-летнего Брэда Питта на «Оскаре» в этом году было ожидаемо — еще до начала церемонии стало известно , что актер будет вручать награду одному из победителей. Но что его персона станет одной из самых обсуждаемых в сети после премии, вряд ли можно было предположить. А все дело в новой прическе, которую Питт продемонстрировал на церемонии.

Актер отрастил волосы и собрал их в небольшой хвостик. Новый имидж Питта привел в восторг пользователей сети.

Сегодня я сделала маску для волос и выпила витамины для их блеска. Но мои волосы не выглядят такими же красивыми и блестящими, как хвостик у Брэда,

— написала одна интернет-пользовательница.

Это официальный старт кампании Питта по возвращению Брэда из 90-х и моды на хвостики,

— отметила другая.

Впрочем, поразил Питт не только интернет-общественность, но и своих коллег. Актриса Юн Е-джон, победившая в номинации «Лучшая женская роль второго плана», которой он вручал награду, не смогла скрыть своих радостных эмоций от знакомства с актером.

Мистер Питт, наконец-то! Приятно познакомиться,

— сказала она.

Юн Е-джон и Брэд Питт

Конечно, хвостик Питт носит не впервые. В 90-е годы его часто можно было увидеть с такой прической. Не исключено, что новый имидж — это часть сценического образа актера для очередной роли в кино. Но в сети отмечают, что Питт мог и просто решиться на перемены во внешности, которые многие из его коллег продемонстрировали во время пандемии, а его прическу уже в шутку назвали «пандемическим конским хвостом».