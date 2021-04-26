Россиянам отменять потребительскую корзину — все равно есть особо нечего NASA снимет реалити-шоу «Космический герой» в космосе » Ученые — радиация негативно влияет на здоровье даже спустя 35 лет Ученые университета им. Бен-Гуриона провели долгосрочное исследование здоровья жителей Чернобыля и его окрестностей, проживающих в Израиле. Вывод: последствия аварии видны даже через 35 лет Ученые университета имени Бен-Гуриона в Негеве провели долгосрочное исследование, изучив данные о состоянии здоровья жителей Чернобыля и его окрестностей, репатриировавшихся в Израиль. Они обнаружили, что воздействие радиации негативно влияет на здоровье даже спустя 35 лет. Выводы исследования стали известны в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, в понедельник, 26 апреля, и скоро будут опубликованы в медицинском издании Journal of Immigrant and Minority Health. 26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня крупнейшей техногенной аварии в истории человечества. С 1989 года в Израиль репатриировалось около 200.000 жителей из Чернобыля и его окрестностей. В 1990 году исследователи из университета им. Бен-Гуриона создали специальную клинику для лечения проблем со здоровьем этих репатриантов и на протяжении многих лет собирали данные об их состоянии. Во время исследования были изучены случаи госпитализации пострадавших репатриантов в период с 1992 по 2017 год. Собранные данные сравнивались с частотой госпитализации групп репатриантов из других регионов бывшего СССР, а также коренных израильтян. Было обнаружено, что частота госпитализаций в группе чернобыльских репатриантов, зарегистрированная в университетской больнице «Сорока» в Беэр-Шеве, была напрямую связана с радиационным воздействием, которому они подверглись. Результаты исследования указывают на более частые случаи сердечных и гематологических заболеваний, рака, эндокринных проблем, а также патологий глаз среди женщин из зон слабой экспозиции (согласно данным Научного комитета ООН по воздействию атомной радиации). Такие же результаты наблюдались у людей, которым было более двадцати лет на момент взрыва, по сравнению с остальными группами населения даже 30 лет спустя. По сравнению с другими группами населения Израиля, у репатриантов из Чернобыля гематологические и сердечно-сосудистые заболевания наблюдаются чаще на 150%. Злокачественные опухоли у жителей из зон с высокой экспозицией встречаются на 165% чаще, а у жителей из зон с низкой экспозицией — на 177%. Частота эндокринных нарушений выше на 133%, а проблемы, связанные со зрением, возникают на 130% чаще. Интересно отметить, что психические и респираторные заболевания не наблюдались с более высокой частотой. «Это беспрецедентно: последствия радиационного облучения все еще сказываются на здоровье людей через столько лет после катастрофы, — говорит ведущий исследователь, профессор Джули Цвикель, директор Центра исследований и укрепления здоровья женщин, преподаватель кафедры социальной работы в университете им. Бен-Гуриона. — Мы обнаружили пагубные последствия аварии, особенно среди женщин, которые находились в районах с низким уровнем радиационного облучения».