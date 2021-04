Ученые объяснили плохой секс у женщин среднего возраста

Американские врачи установили, что недостаток сна негативно влияет на качество сексуальной жизни женщин в период менопаузы. При этом решающее значение имеет качество ночного сна, а не его продолжительность. Опрос проводился среди женщин среднего возраста, имеющих жалобы на сексуальные проблемы. Работа опубликована в Menopause, the journal of The North American Menopause Society (NAMS)

Проблемы со сном встречаются у женщин в среднем чаще, чем у мужчин, а в период предменопаузы (45-60 лет) начинают беспокоить еще больше. 26 процентов женщин среднего возраста жалуются на бессонницу и более половины — на другие нарушения сна. До 43 процентов сообщают о сексуальных проблемах в тот же период жизни.

Предыдущие исследования уже пытались определить, существует ли какая-либо связь между нарушениями сна и сексуальной дисфункцией. Понимание взаимозависимости между плохим сном и сложностями в интимной сфере очень важно для определения потенциальных вариантов лечения этих распространенных проблем, существенно ухудшающих качество жизни женщин в период менопаузы.

Доктор Джулиана Кинг (Juliana Kling) из Клиники Мэйо и ее коллеги провели опрос среди женщин, обратившихся за консультацией по поводу менопаузы или сексуального здоровья в клинику Мэйо с декабря 2016 года по сентябрь 2019 года. Связь между качеством сна, продолжительностью сна и сексуальной дисфункцией была оценена с использованием многомерной логистической модели. Вторичный анализ оценивал качество сна по сексуальной активности, а также включал сексуально неактивных женщин. Всего в исследовании приняли участие 3 433 женщины (средний возраст 53 года).

Результаты показали, что женщины с плохим качеством сна в 1,48 раза чаще сообщали о сексуальной дисфункции (95 процентов CI 1,21-1,80, P < 0,001). Из участниц, которые спали менее пяти часов в сутки, 63,3 процента имели сексуальные проблемы, а их общий индекс сексуальной активности и показатели по предметной области были значительно ниже, чем у спящих ночью более семи часов (P = 0,004); однако статистически при многомерном анализе это не имело значения. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что для здоровой сексуальной активности женщинам среднего возраста важнее спать лучше и крепче, чем долго.