У Путіна прокоментували підготовку зустрічі з Зеленським

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

На запитання жуналістів, де і коли може відбутися зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, речник останнього Дмитро Пєсков зауважив: «Ні, поки деталей немає.»

Нагадаємо, на тлі ескалації на сході України і нарощування російських військ біля українських кордонів президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі.

Реагуючи на запрошення, Путін заявив, що керівництво України перед «обговоренням проблем Донбасу» має провести переговори з «ДНР» і «ЛНР».

Путін додав, що готовий прийняти Зеленського в Москві в будь-який зручний час для обговорення «двосторонніх відносин».