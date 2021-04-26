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У Києві та восьми регіонах за добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу

В Україні станом на 26 квітня 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них п’ять осіб отримали обидві дози вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Зазначимо, що протягом неділі найбільше щеплень зробили у Харківській (307), Рівненській (180) та Київській (177) областях.

У Києві та восьми областях (Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській) за добу не зробили жодного щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Кількість захворювань  та кількість щеплень в регіонах за добу:

  • м. Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;
  • Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;
  • Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;
  • Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;
  • Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;
  • Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;
  • Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;
  • Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;
  • Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;
  • Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;
  • Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;
  • Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;
  • Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;
  • Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;
  • Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;
  • Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;
  • Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;
  • Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;
  • Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;
  • Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;
  • Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.

Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.

26 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина Обсудить на форуме сайта
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