У Києві та восьми регіонах за добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу

В Україні станом на 26 квітня 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них п’ять осіб отримали обидві дози вакцини.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
Зазначимо, що протягом неділі найбільше щеплень зробили у Харківській (307), Рівненській (180) та Київській (177) областях.
У Києві та восьми областях (Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській) за добу не зробили жодного щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Кількість захворювань та кількість щеплень в регіонах за добу:
- м. Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;
- Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;
- Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;
- Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;
- Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;
- Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;
- Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;
- Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;
- Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;
- Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;
- Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;
- Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;
- Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;
- Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;
- Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;
- Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;
- Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;
- Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;
- Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;
- Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;
- Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;
- Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;
- Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;
- Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.
Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.
Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.
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