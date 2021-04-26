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США готуються призначити спецпредставника щодо ситуації на Донбасі – Офіс президента

У США обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Liga.net.

“Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з’явилася”, – заявив він.

За словами Єрмака, обговорюється також більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері й підтримка Вашингтоном отримання ПДЧ Україною.

Відповідаючи на питання, як швидко може відбутися призначення спецпредставника, Єрмак відповів, що “тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що таке рішення може бути прийнято достатньо швидко”.

26 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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