Сегодня исполняется 81 год Аль Пачино

Аль Пачино — американский актер театра и кино, режиссер, сценарист, обладатель театральной премии «Тони» и кинопремий BAFTA, «Оскар», «Золотой лев», «Золотой глобус» и «Эмми» — родился 25 апреля 1940 года.

Альфредо Джеймс Пачино родился на Манхэттене, в семье италоамериканцев. Родители развелись, когда мальчику было всего два года и маленький Аль переехал с мамой в бедный криминальный район Южного Бронкса к бабушке и дедушке. Аль с детства курил, пил, ввязывался в драки с местной шпаной, прогуливал школу и хотел стать либо бейсболистом, либо актером. К 16 годам Пачино бросил школу и подрабатывал то официантом, то курьером. Альфредо накопил на образование и поступил в известную Школу исполнительных искусств в Нью-Йорке. Мать так и не смогла увидеть триумф своего сына, она умерла в 1962 году. В это время Пачино только пробивал себе путь на актерский олимп, выступал на театральных подмостках Нью-Йорка, а потом присоединился к студии Херберта Бергхофа. Позже Пачино удалось поступить в престижную школу актерского мастерства Ли Страсберга.

Аль Пачино начал карьеру как театральный актер и стал весьма успешен на сцене, получив немало престижных наград. Благодаря удачным сценическим выступлениям, Пачино заметили кинопродюсеры. В 1969 году 29-летний Пачино получил первую заметную роль — в фильме «Я, Натали». В 1971 году 31-летний Пачино сыграл главную кинороль — в драме Джерри Шацберга «Паника в Нидл-Парке». Он исполнил роль наркомана, который пытается выбраться из дурмана вместе со своей возлюбленной. Увидев эксцентричного италоамериканца в этой драме, Фрэнсис Форд Коппола был настолько заворожен, что пригласил неизвестного актера в свой фильм «Крестный отец» (1972) на роль Майкла Корлеоне. Картина стала классикой мирового кинематографа.

А игра Пачино была удостоена номинации на «Оскар», правда, Аль проигнорировал церемонию, так как считал, что его вместо Марлона Брандо должны были номинировать как лучшего актера, а не второстепенного. Несмотря на скандал, это был несомненный триумф. «Успех фильма сокрушил меня. Но сейчас я смотрю на это, как на особенный феномен, случившийся со мной», — вспоминает Пачино. Через год в 1973-ем Аль блестяще сыграл в драме «Пугало» и в фильме о полицейском с обостренным чувством справедливости «Серпико». 1974 год ознаменовался выходом второй части о клане Корлеоне «Крестный отец 2». Через год актер сыграл в драме «Собачий полдень» (1975). Он исполнил рол гомосексуалиста, который грабит банк вместе со своим возлюбленным. После работы в картинах «Правосудие для всех» (1979) и «Автора! Автора!» (1982)

Аль Пачино получает еще одну, ставшую звездной роль — гангстера Тони Монтана в фильме «Лицо со шрамом» Брайана де Пальмы (1983). Лента стала культовой, и актер был номинирован на «Золотой глобус». Аль всегда критично относился к своим работам, поэтому после работы в последующих, не таких успешных картинах («Революция», «Море любви»), он решил приостановить карьеру в кино, отдавшись театру. Но в 1990-ом он в последний раз сыграл Майкла Корлеоне в «Крестном отце 3». А уже в 1992 году Пачино получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, сыграв слепого отставного полковника в фильме «Запах женщины». После актер снялся в таких популярных картинах, как «Адвокат дьявола» (1997), «Донни Браско» (1997), «Симона» (2002), «Тринадцать друзей Оушена» (2007), «Право на убийство» (2008), «Вы не знаете Джека» (2010). Пачино также успешен как кинорежиссер. 5 сентября 2011 года 71-летний актер был удостоен специального приза «За вклад в кинематограф» на Венецианском кинофестивале. Он никогда не был женат, однако имеет троих детей от двух женщин.