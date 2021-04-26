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Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России

Власти Румынии объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ Алексея Гришаева. Об этом сообщила пресс-служба румынского МИД.

«Румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», — отмечено в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, ранее Чехия сообщила о высылке 63 российских дипломатов — в дополнение к 18, которые были объявлены персонами нон грата. Чешские власти заподозрили предполагаемых сотрудников ГРУ с документами на Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности к взрыву в 2014 году в деревне Врбетице. Вслед за Чехией выслала российских дипломатов Словакия. Братислава дала россиянам семь дней на то, чтобы покинуть страну.

26 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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