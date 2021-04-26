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Россиянам отменять потребительскую корзину — все равно есть особо нечего

Россиянам отменять потребительскую корзину — ее постоянное падение вызывает только негативную реакцию в Кремле и потому ее проще просто убрать как статистический параметр.
Минтруд РФ разработал проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Другим проектом предлагается упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума, следует из пояснительных записок, опубликованных на портале нормативных правовых актов.В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь они считаются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рублей (рост на 3,7%).

Отдельным проектом исключается ежеквартальное установление величины прожиточного минимума.

Прожиточный минимум является величиной, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и т. д.

26 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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