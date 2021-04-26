Россия после учений оставила в Черном море два десантных корабля

В Черном море после учений возле аннексированного Крыма остаются два больших российских десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога».

По данным Северного флота, эти корабли «продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода». Они прибыли туда для отработки «учебных задач совместно с войсками Южного военного округа».

На фоне обострения отношений России и Украины в Черном море находилась крупная группировка ВМФ России, включающая в себя, помимо кораблей Черноморского флота, также соединение кораблей Каспийской флотилии и корабли Северного флота. Утверждалось, что более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники и более 40 боевых кораблей переброшены туда для проведения учений 22 апреля.

Россия также блокировала Керченский пролив, закрыв на полгода вход в Азов для военных кораблей других стран. Украина назвала эту блокировку нарушением договора о совместном пользовании акватории.

В Минобороны России заявили, что все три заблокированные зоны «расположены в пределах территориальных вод России», а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив. Госдепартамент США назвал это попыткой эскалации кампании по дестабилизации ситуации на Украине. Евросоюз и НАТО призвали отменить это решение и обеспечить свободу судоходства и свободный доступ в порты Украины в Азовском море.