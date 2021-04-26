Россия оказалась в пятерке стран с самыми высокими военными расходами

Пандемия COVID-19 и падение общемирового ВВП в 2020 году не помешала странам увеличить расходы на оборону, которые превысили $1,98 трлн, что превышает показатели предыдущего года на 2,6%. Россия заняла четвертое место в этом списке, ее опередили США ($778 млрд), Китай ($252 млрд) и Индия ($72,9 млрд). Пятое место — у Великобритании ($59,2 млрд). Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

В общей сложности на эту пятерку приходится 62% всех мировых военных расходов.

В России расходы на вооружение растут второй год подряд, они увеличились на 2,5%. При этом они ниже запланированных на 6,6%. По словам эксперта SIPRI Диего Лопеса да Силвы, в таком же положении оказалась Бразилия.

Соединенные Штаты наращивают военные расходы третий год подряд. По подсчетам SIPRI, они достигли $778 млрд и составили 39% от общемировых расходов на вооружение. В отчете института говорится, что подобный рост «отражает растущую озабоченность по поводу предполагаемых угроз со стороны стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия».

Китай 26-й год подряд увеличивает расходы на вооружение, которые выросли на 1,9% и достигли $252 млрд. Среди стран, проанализированных SIPRI, это наиболее продолжительный период непрерывного роста. С 2011 по 2020 год траты Китая на военные нужды выросли на 76%.

У Индии самый высокий показатель военных расходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он увеличился на 2,1% и составил $73 млрд. Великобритания вложила в вооружение $59,2 млрд, повысив траты на 2,9%. У Германии показатель вырос на 5,2% и составил $52,8 млрд. Совокупные расходы стран Европы увеличились на 4% в 2020 году.

В SIPRI подсчитали, что в 2020 году доля военных расходов в мировом ВВП выросла до 2,4% процента по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель составил 2,2%. «Это был самый большой рост военного бремени в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономического кризиса 2009 года», — говорится в докладе.