Прем’єр-міністр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської четвірки через дії РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання глав урядів Вишеградської четвірки через поведінку Росії.

Про це написав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк у Twitter.

“У рамках польського головування у Вишеградській четвірці прем’єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні скликає о 12.00 термінове засідання у форматі відеоконференції прем’єр-міністрів Вишеграду. Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі та співпраці Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні” – написав він.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пообіцяв докласти зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.