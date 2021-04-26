Популярная актриса появилась на премии «Оскар» в украшении за миллионы долларов

Популярная американская актриса, певица и модель Зендая появилась на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в колье за миллионы долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя знаменитость вышла на публику с распущенными волосами в неоново-желтом платье длины макси итальянского бренда Valentino. Наряд без бретелек оформлен вырезом под грудью и длинным шлейфом.

Образ Зендаи дополнило массивное колье ювелирного дома Bulgari со 183-каратными желтыми бриллиантами. Стоимость украшения из новой коллекции Magnifica, по информации издания, составляет шесть миллионов долларов (450 миллионов рублей).

Стилист актрисы Ло Роуч (Law Roach) отметил, что источником вдохновения для наряда Зендаи послужил образ американской певицы Шэр. Она выступала в 70-х годах в похожем образе: с прямыми распущенными волосами, нюдовым макияжем и в облегающем желтом платье с декольте и вырезом на животе.