NASA снимет реалити-шоу «Космический герой» в космосе

Освоение космоса достигла этапа, когда на арену стали выходить телевизионные проекты. На этой неделе организаторы реалити-шоу «Космический герой» (Space Hero) подписали соглашение с агентством NASA о начале подготовки к проведению конкурса.



Space Hero — это первое в мире глобальное кастинговое шоу, где участники соревнуются за отправку на Международную космическую станцию. Соглашение подписано в понедельник 12 апреля в день 60-летия первого полета в космос советского космонавта Юрия Гагарина.

Рамочное соглашение о долгосрочном партнерстве посвящено выработке концепции будущего реалити-шоу и планов его финансирования. По заявлению представителя NASA в настоящее время соглашение направлено на оценку возможности осуществить такой проект. В случае одобрения NASA, организаторы конкурса заключат соглашение с Axiom Space, компанией занимающейся созданием коммерческих модулей для МКС.

Шоу Space Hero будет проведено в два этапа: глобальный отбор участников для будущего полета и само 10-ти дневное путешествие на МКС, во время которого будет вестись непрерывная трансляция всех событий происходящих в космосе.

В конкурсе Space Hero смогут участвовать все земляне старше 18 лет свободно разговаривающие на английском языке. Первый победитель должен быть определен до 2023 года, на который и намечается осуществление пилотного запуска проекта. Первое 10-ти дневное путешествие на МКС оценивается в 55 млн долларов.

В планы продюсеров входит съемка 15 сезонов шоу Space Hero на протяжении следующих 30 лет. Предполагается доставка победителей кастинга на космические станции на Луне и Марсе.