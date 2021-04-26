На Елену Проклову подадут в суд после ее обвинений в совращении Табаковым

Недавно в передаче «Секрет на миллион» Елена Проклова рассказала зрителям о том, что, когда ей было 15 лет, к ней приставал известный актер. Однако она не стала называть его имени. Но фанаты сразу же выяснили, что в то время за ней ухаживал именно Олег Табаков, поэтому в Сети активно обсуждают, что тем известным актером мог бы быть Олег Павлович.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина сначала не комментировала подобные разговоры, но позже все-таки ответила на вопросы подписчиков по поводу высказываний Прокловой. «Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть господь простит ее», – написала Марина в Instagram.

По слухам, Марина не планирует так оставлять это дело и собирается подавать в суд на актрису, которая порочит доброе имя великого режиссера и ее супруга. Напомним, саму Марину Зудину неоднократно обвиняли в том, что она использовала Олега Павловича и вышла за него замуж, чтобы сделать карьеру в кино. Но она всегда говорила об искренней и чистой любви.