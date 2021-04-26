На Apple подали в суд из-за водонепроницаемости iPhone

В суд Нью-Йорка подан коллективный иск на Apple за ложные сведения о водонепроницаемости iPhone.

Речь идёт о так называемых степенях защиты. Начиная с iPhone 11 все смартфоны Apple получили классификацию IP68, означающую, что устройства пыленепроницаемы и могут погружаться на глубину более 1 метра и даже функционировать там до 30 минут.

Однако в иске утверждается, что пользователи лишаются гарантии даже при кратковременном погружении. Описываются случаи, когда после падения смартфона в море или бассейн, Apple отказывала в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Внутри iPhone есть индикатор контакта с жидкостью (LCI), который становится красным, если он соприкасался с водой. Персонал Apple может легко определить такой контакт и действительно отозвать гарантию.