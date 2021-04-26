Лучшие мультфильмы за последние 20 лет — что посмотреть

Предлагаем устроить семейный вечер. А чтобы ни дети, ни взрослые не скучали – выберите один из проверенных мультфильмов.

Мы подобрали лучшие ленты, которые точно понравятся не только малышам.

«Шрек»

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 7,8

Все привыкли видеть в мультфильмах, что принцесс спасают привлекательные принцы. В фильме «Шрек» авторы решили разрушить эти стереотипы и добавить юмора к доблести спасателей. Именно за это мультик понравился не только зрителям, но и жюри Оскара, которые отдали первую статуэтку этому проекту.

По сюжету, зеленый великан Шрек живет на своем болоте и горя не знает. Идиллия существует, пока лорд Фаркуад не заселил лес другими сказочными существами. Вернуть все, как было раньше, возможно только тогда, когда Шрек освободит очаровательную принцессу Фиону из плена дракона. Великан отправляется на спасение девушки с болтливым осликом, что тут же добавил курьёзности сюжета.

«В поисках Немо»

Год выхода – 2003

Рейтинг IMDb – 8,1

Получили золотую статуэтку и авторы мультфильма «В поисках Немо». Лента рассказала трогательную историю отношений отца и сына на примере рыбок. По сюжету, Марлин всегда оберегал своего единственного ребенка и боялся покинуть риф. Однако во время экскурсии Немо попадает к браконьерам, а отец отправляется в захватывающие приключения в поисках наследника.

Замечательная история – это не все, что зрители должны знать о мультфильме. Съемочная команда несколько раз погружалась в море, чтобы воссоздать в фильме подводный мир. И, судя по полученном Оскаре, им все удалось.

«Суперсемейка»

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 8,0

Двое супергероев Боб и Хелен годами спасали мир. Но пора задуматься и над собственным будущим, поэтому пара решила отойти от дел и наслаждаться тихими буднями со своими детьми, в которых тоже есть суперспособности. Идиллия бы продолжалась, если бы новый злодей не заставил всех жить в страхе. Поэтому Боб едва втискивается в свой костюм и вместе со всей семейкой становится на защиту США.

Мультфильм получил не только Оскар, но и стал одним из самых кассовых анимационных фильмов.

«Рататуй»

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 8,0

Пожалуй, все маленькие киноманы знают об истории Рататуя. Этот мультфильм расскажет не только о приключениях маленького мышонка Реми, но и путь к осуществлению мечты.

В центре событий – грызун, который любит экспериментировать со вкусами и является настоящим гурманом. Это отнюдь не одобряют его родственники, которые питаются как попало. Реми получает шанс стать настоящим маленьким поваром после знакомства с парнем Лингвини. И это знакомство для обоих обернется увлекательными испытаниями и приключениями.

«ВОЛЛ-И»

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 8,4

Мультфильм о роботе ВОЛЛ-И сможет тронуть даже требовательных киноманов и заставит задуматься над вопросами экологии. Авторы проекту показали, как человечество сделало Землю непригодной для жизни. Отходы заполонили улицы, поэтому люди полетели в космос, оставив на планете роботов-уборщиков. Прошло 700 лет и только ВОЛЛ-И уцелел.

Его привычные будни меняются, когда он встречает Еву – исследовательского работа, собирает пробы почвы. Их чувства и отношения покорили весь мир и представителей Киноакадемии США.

«Вверх»

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 8,2

Заслуженный Оскар получил и мультфильм «Вверх». Авторы анимационной ленты на весь мир как прокричали: мечтать можно и нужно в любом возрасте! Так, как это сделал Карл Фредриксен. После смерти любимой жены он решил таки осуществить их замысел и отправиться на встречу приключениям. Тысячи воздушных шариков помогли пенсионеру поднять в воздух свой дом. Единственное, чего старец не ожидал – это школьника Рассела, который случайно составил ему компанию. От такого тандема можно ожидать чего, поэтому приготовьтесь: заряд хорошего настроения вам гарантирован.

«Ледяное сердце»

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Компания Disney годы работала над проэктами о Снежной Королеве. Наконец этот мотив нашел место в сюжете «Ледяного сердца». Однако главную героиню Эльзу они решили сделать положительным персонажем, которая ценой собственной будущего готова защищать других от своих же мощных сил.

«Мыслями наизнанку»

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Представители Голливуда решили рассказать и о чувствах человека и почему они так важны. И сложную тему они сделали простой благодаря мультфильма «Мыслями наизнанку».

По сюжету, девочка Райли переживает непростой период через переезд в другой город. И помогут ей все наладить Радость, Грусть, Страх, гнев и Брезгливость – все эмоции, которые живут в ее голове.

«Зоотрополис»

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 8,0

Но если вы хотите посмотреть мультфильм, в котором приключения захватят с первых минут, тогда выберите «Зоотрополис». В этом мультфильме зайчиха Джуди становится полицейским и пытается проявить себя, хотя в мире сильных коллег это сделать непросто. Запутанное дело – как раз шанс показать, на что способна Джуди, а поможет ей раскрыть криминальные схемы мошенник ноября Ник.

«Коко»

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 8,4

Путь к мечте, непростые семейные отношения, ценность традиций: кажется, мультфильм «Коко» вобрал все важные темы. На примере мальчика Мигеля зрители увидят, насколько каждому нужно дорожить семьей и не забывать тех, кто умерли.

Также статуэтки Оскар получили мультфильмы:

«Унесенные призраками»

«Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня»

«Ранго»

«История игрушек 3»

«Лихая»

«Город героев»

«Делай ноги»

«Человек-паук: Вокруг вселенной»

«История игрушек 4»

А уже в 2021 году за премию в категории «Лучший анимационный фильм» соревнуются:

«Вперед»

«Душа»

«Путешествие на Луну»

«Волчья стая»

«Барашек Шон»