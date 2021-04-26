Крупнейшие криптобиржи Турции рухнули, оставив клиентов без денег

Власти Турции продолжают усиливать нажим на рынок криптовалют, ставший прибежищем для сбережений населения на фоне стремительного обвала лиры, которая обесценилась на 20% за год и вчетверо за последние 8 лет.По мере того, как приближается дата введения в стране законодательного запрета на оборот криптовалют, крупнейшие турецкие криптобиржи уходят в небытие одна за другой, оставляя клиентов ни с чем.

На прошлой неделе прекратила свое существование биржа Thodex с ежедневным оборотом в 770 млн долларов (2-е место в стране). Почти 400 тысяч инвесторов остались без возможности вывести средства, а основатель площадки — 27-летний Фарук Фатих Озер, — по данным полиции, сбежал в Албанию.

Прокуратура Турции выдала ордера на арест 78 человек, связанных с биржей, и подозревает ее руководство в хищении 2 млрд долларов клиентских денег.

В субботу стало известно о проблемах четвертой по обороту в Турции криптобиржи Vebitcoin, ежедневный оборот которой достигает 60 млн долларов, по оценке CoinGecko.com.

В пятницу биржа сообщила, что приостанавливает все операции, а в субботу ее генеральный директор Илкер Бас был задержан вместе с тремя другими топ-менеджерами, пишет Daily Sabah.

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции завел дело в отношении Vebitcoin и заблокировал ее счета. Торговая площадка извинилась перед клиентами, сообщив, что оказалась «в очень сложной финансовой ситуации» и вынуждена прекратить работу, чтобы «выполнить требования госорганов».

Vebitcoin и Thodex стали частью биткоин-бума в Турции, где люди отчаянно пытаются спасти сбережения от двузначной инфляции, достигшей 16,2% и превысившей цель центробанка в 4 раза.

По данным Chainalysis and Kaiko, объем транзакций с криптовалютами с 500 млн лир в день в ноябре подскочил до 6 миллиардов лир в марте на фоне продолжающейся девятый год девальвации, сделавшей лиру самой слабой валютой мира.

Остановить бегство из лиры власти решили директивными методами. С 30 апреля в Турции вводится законодательный запрет на использование криптовалют в финансовых расчетах напрямую или через посредников.

Официально зарегистрированные и лицензированные финансовые платформы, сервисы и платежные системы в Турции, работающие или имеющие возможность работать с криптовалютами, лишаются права оказывать какие-либо услуги по расчетным операциям с ними — перевод средств между кошельками или их вывод в фиат.