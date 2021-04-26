Индия — коллапс: За три дня миллион новых случаев заражения ковидом

Вот уже третий день как в Индии регистрируется рекордная смертность от коронавируса, а начиная со среды было зарегистрировано более миллиона случаев заражения, что сейчас описывается как самая смертоносная вспышка в мире. В наиболее пострадавших районах, включая Нью-Дели, Мумбаи и штат Махараштра, уже закончились больничные койки и кислород — средство, в котором больше всего нуждаются больные коронавирусом.

В Нью-Дели массово возводятся самодельные погребальные костры в попытках поскорее сжечь тела умерших.

Первая волна, обрушившаяся полгода назад, оказалась управляемой. Молодые люди почти не пострадали. Теперь заболели и люди до 40 лет. Заражаются и двухмесячные младенцы. Беременные умирают. Больницы в основном перестали принимать пациентов. Скорой помощи нужен целый день, чтобы добраться до некоторых пострадавших.

Даже попадание в больницу не является гарантией лечения. Семьи вынуждены приносить с собой еду, лекарства и кислород. На улицах происходят драки, родственники отчаянно борются за любые припасы. Люди называют вирус великим уравнителем Индии. Никакие деньги не могут обеспечить кровать или кислородный баллон для умирающих близких.

В равной степени пострадали как государственные, так и частные больницы. В отсутствие каких-либо реальных действий со стороны правительства, когда официальные лица Индии ссорятся между собой из-за того, кто виноват в нарастающем кризисе, люди пытаются скоординировать помощь через социальные сети. Более мелкие больницы заявляют, что их кислород перенаправляется в более крупные отделения. Некоторые просто говорят пациентам идти домой, потому что их нельзя вылечить.

Врачи и медсестры говорят, что они не были свидетелями чрезвычайной ситуации такого масштаба за свою жизнь. Некоторые работают по три-четыре смены подряд, поскольку их коллеги сами все чаще заражаются вирусом. Они истощены. Одну палату они раньше осматривали раз в час, чтобы всех проверить. Теперь, из-за огромного числа больных, это происходит всего один или два раза в день.

За воротами больниц выстраиваются огромные очереди, поскольку люди, некоторые в тяжелом состоянии, ждут тестов на Covid. Чтобы быть принятым в больницу, вам нужен тест, подтверждающий ваш положительный результат. Но лаборатории перегружены. Огромное количество их сотрудников заболели вирусом или находятся в изоляции дома. Лаборатории, которые обрабатывали 5000 тестов в день, теперь отправляются по 35000 в день. На результат нужны дни.

«Вчера я видел трех человек, которые умерли возле одной большой больницы из-за того, что им некому было помочь. Их семьи взывали о помощи, умоляли врачей, выбегающих через ворота, взглянуть на них», — рассказывает очевидец.

Такого количества кремаций тут еще не было. Из-за непрерывного горения электрические печи в крематориях начали плавиться. Их закрывают на несколько часов для охлаждения, чтобы они не сломались.

Кладбища полны. Так что тела просто накапливаются. Неудача властей ошеломляет. Премьер-министр Нарендра Моди попросил людей принять меры предосторожности, надеть маску и практиковать социальное дистанцирование. И все же, несколько часов спустя, он появился на телевизионном политическом митинге, на котором присутствовала многотысячная толпа — без маски.

В Индии был один из самых строгих запретов в мире, и в марте министр здравоохранения объявил, что Индия находится в «финале» пандемии. Вакцины, предназначенные для индийцев, экспортировались в другие страны.

Медики опасаются, что число случаев заражения Covid-19 в Индии может вырасти до 500 000 в день, прежде чем пораженная вирусом страна достигнет пика своей второй волны — поскольку тем, кто задерживает поставки кислорода в Нью-Дели, сегодня угрожает смертная казнь.

Еще 2624 случая смерти и 346 786 случаев заражения были зарегистрированы в Индии в субботу, хотя ограниченное тестирование означает, что это, вероятно, значительно занижает общее количество.

Текущий уровень смертности в Индии на 100000 случаев составляет 1,14 процента, а это означает, что если страна достигнет этого ожидаемого пика, существует вероятность 5700 смертей в день.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9507805/As-India-hits-million-Covid-cases-three-days-ASHISH-SRIVASTAVAs-harrowing-hand-account.html