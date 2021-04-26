Джейсон Стэтхэм попросился обратно в «Форсаж»

Джейсон Стэтхэм попросил вернуть его персонажа Декарда Шоу во франшизу «Форсаж». Таким образом актер отреагировал на продемонстрированное в новом трейлере девятой серии возвращение другого популярного героя — Хана. Слова Стэтхэма приводит издание Entertainment Weekly, с корреспондентами которого он побеседовал.

«Им лучше вернуть меня обратно, потому что мне нужно потушить этот огонь. Если у него и есть какие-то счеты, то только со мной», — отметил он. Стэтхэм также признался, что с большим уважением относится к создателям «Форсажей».

«Я игрок. И я люблю Джастина Лина, он великий режиссер. Очень жаль, что, когда я присоединился к франшизе несколько лет назад, он занимался чем-то еще, и все, что я сделал с Джастином, было небольшим эпизодом в конце. Мне нужно сняться в его фильме. И я хотел бы увидеть всю команду, Вина [Дизеля] и всех остальных, все они замечательные люди. Я испытываю к ним большую привязанность», — добавил он.