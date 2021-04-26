Бритни Спирс и Сэм Асгари хорошо повеселились на свадьбе

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Минувшие выходные 39-летняя Бритни Спирс и ее 27-летний возлюбленный Сэм Асгари провели вместе — влюбленные посетили свадьбу лучшего друга бойфренда звезды.

На торжество Бритни пришла в обтягивающем синем мини-платье и классических черных лодочках, а ее возлюбленный, который был шафером, надел классический черный костюм.

Бритни, которая продолжает бороться за свою свободу в суде и пытается избавиться от опеки своего отца, выглядела очень счастливой — звезда с большим удовольствием танцевала вместе с Сэмом и много улыбалась.

Спасибо науке, мы снова можем танцевать. Когда персидская и американская культуры объединяются,

— прокомментировал Асгари видео, сообщив, что сделал прививку от коронавируса.