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Астробиологи: Марс может быть пригоден для возникновения живых микроорганизмов

Ученые провели химический анализ метеоритов, долетевших с Марса до Земли, и выяснили, что в недрах планеты может существовать жизнь на уровне микроорганизмов, пишет портал Phys.org.

Так, команда астробиологов в ходе изучения пород метеоритов обнаружила торий, уран и калий, а также сульфидные минералы, которые могут быть преобразованы в сульфаты, и породы с достаточным пористым пространством для улавливания воды.

По мнению ученых, большая часть Марса может быть пригодна для возникновения живых микроорганизмов при определенных условиях. К примеру, одной из важных химических реакций является радиолиз — вступление радиоактивных элементов в породах в контакт с водой. В результате химической реакции из воды образуется кислород и водород. Последний растворяется в остатках грунтовых вод, а кислород впитывается такими минералами как пирит, в результате чего появляются сульфатные минералы.

26 апреля, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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