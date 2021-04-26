Американский эксперт: Россия — климатическая преступница

Россия — абсолютный «отщепенец в смысле борьбы с изменением климата». Об этом заявил ученый, сотрудник Института прогрессивной политики Пол Бледсоу, передает «ИноСМИ» со ссылкой на The Guardian.

«Россия — климатическая преступница. Ее выбросы не контролируются, и последние несколько лет их объемы растут быстрее, чем у любого другого крупного „производителя“ парниковых газов», — отметил Бледсоу.

«Такое ощущение, что лидер РФ Владимир Путин хочет сделать российскую нефть и газ своей личной вотчиной», — добавил эксперт.

Он уверен, что присутствие Путина на недавнем виртуальном саммите по вопросам климата стало возможным, потому что «он мнит себя глобальным лидером». При этом Россия была не единственной присутствовавшей на саммите страной, которую можно назвать «климатическим злодеем». Участие во встрече принял и король Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который «много обещал», что ни словом не обмолвился о сокращении объемов экспорта нефти. При этом за последние три десятилетия Саудовская Аравия не раз препятствовала достижению договоренностей на конференциях ООН по вопросам климата, напомнил Бледсоу.