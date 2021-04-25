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Юрий Горбунов показал семейные развлечения

Юрий Горбунов показал семейные развлечения

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов растрогал сеть новым фото с сыном. Звезда показал, как развлекался с сыном в бассейне.

Звездная украинская семья Кати Осадчей и Юрия Горбунова еще после рождения 4-летнего Ивана решили не показывать его лицо широкой общественности. Однако это не мешает им делиться милыми кадрами с сыном в сети.

Несмотря на напряженный рабочий график, звездные родители Катя Осадчая и Юрий Горбунов много времени уделяют сыну. Шоумен часто показывает, как играет с Иваном, ходит с ним за покупками смотрит мультики.

На этот раз Юрий Горбунов опубликовал фотографию, где позировал с 4-летним сыном в бассейне. Для безопасности сына, отец надел ему нарукавники для плавания. На фото Юрий и Иван позируют в трогательных объятиях.

Хочется на море! Хочется лета!!! И тепла! – поделился под кадром телеведущий.

25 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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