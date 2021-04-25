Юрий Горбунов показал семейные развлечения В Україні за добу 7 930 нових випадків коронавірусу » Во Франции 15 добровольцев ради эксперимента 40 дней прожили в пещере без телефонов и часов Во Франции 15 добровольцев 40 дней провели в пещере в рамках исследовательского проекта «Deep Time». По условиям эксперимента, они оставили снаружи телефоны и часы, и все 40 дней не имели ни малейшего представления, сколько времени уже прошло, и не могли связаться с внешним миром. Так исследователи решили изучить, как организм человека реагирует на новые необычные условия и как к ним адаптируется. В субботу, 24 апреля, участники исследования поднялись на поверхность. Все они потеряли счет времени: когда им объявили, что пора возвращаться, большая часть добровольцев была уверена, что осталась еще неделя. Вот как проходил эксперимент. Участники эксперимента спустились в пещеру 14 марта. Им предстояло прожить 40 дней без солнечного света и при температуре примерно 10 градусов по Цельсию Перед этим им измерили активность мозга, чтобы потом измерить ее вновь после выхода из пещеры и сравнить показатели. Кроме того, добровольцы проглотили по капсуле, которая позволяла измерять температуру их тела. Конечно, пока сама капсула не выйдет естественным путем. Human Adaptation Institute / AP / Scanpix / LETA Разумеется, в пещеру не проводили электричество. Поэтому участники эксперимента должны были вырабатывать его сами — при помощи велосипедов. Human Adaptation Institute / AP / Scanpix / LETA; Human Adaptation Institute 20-й день эксперимента, но участники исследования, скорее всего, об этом не знают. Они могли измерять время только периодами сна и бодрствования, которые без солнечного света тоже могли сбиться. Как рассказывали потом добровольцы, было сложно договариваться о встречах — ведь нельзя сказать «встречаемся в 13:00». Human Adaptation Institute Их предупредили заранее и дали 36 часов на то, чтобы подготовиться к возвращению. Они надели очки, потому что глазам могло быть непривычно при ярком солнечном свете. Как описывают французские журналисты, большей частью добровольцы выглядели здоровыми — разве что бледными. Кстати, многие потом говорили, что готовы были провести еще несколько дней в пещере. Renata Brito / AP / Scanpix / LETA