Во Франции 15 добровольцев ради эксперимента 40 дней прожили в пещере без телефонов и часов

Во Франции 15 добровольцев 40 дней провели в пещере в рамках исследовательского проекта «Deep Time». По условиям эксперимента, они оставили снаружи телефоны и часы, и все 40 дней не имели ни малейшего представления, сколько времени уже прошло, и не могли связаться с внешним миром. Так исследователи решили изучить, как организм человека реагирует на новые необычные условия и как к ним адаптируется. В субботу, 24 апреля, участники исследования поднялись на поверхность. Все они потеряли счет времени: когда им объявили, что пора возвращаться, большая часть добровольцев была уверена, что осталась еще неделя. Вот как проходил эксперимент.
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