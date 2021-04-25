Вертолет «Индженьюити» прислал первое цветное изображение Марса с воздуха

Первый внеземной дрон «Индженьюити» прислал цветную фотографию Марса, сделанную в ходе его второго полета в атмосфере Красной планеты. На нем видна тень вертолета, кончики его посадочных опор, а также следы колес ровера «Персеверанс», сообщается на сайте NASA.

«Индженьюити» был доставлен на Марс ровером «Персеверанс», который нашел для вертолета подходящий аэродром и высадил его там, а затем отъехал на точку наблюдений за полетами. 19 апреля 2021 года дрон совершил первый в истории управляемый полет на Марсе, продемонстрировав, что подобные аппараты способны работать в разреженной атмосфере. 22 апреля аппарат провел в воздухе 51,9 секунды, успев за это время подняться на высоту пять метров и пролететь на этой высоте суммарно четыре метра, совершив при этом три поворота вокруг собственной оси.

В ходе второго полета дрон вел фотосъемку окружающей местности не только при помощи своей навигационной черно-белой камеры, но и цветной. 23 апреля команда инженеров опубликовала первый цветной снимок Марса, полученный дроном, который был сделан с высоты 5,2 метра от поверхности планеты. На нем видна тень вертолета, кончики его посадочных опор, а также следы ровера на песке.

25 апреля дрону предстоит третий по счету и более сложный полет — он должен будет подняться на высоту в пять метров, затем отлететь 50 метров в сторону, развернуться и вернуться в первоначальную точку, пролетев таким образом сто метров. При этом максимальная скорость полета будет увеличена с 0,5 до 2 метров в секунду, а общее время полета составит около 80 секунд.