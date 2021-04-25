В Україні за добу 7 930 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 24 квітня, зареєстрували 7 930 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників”

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 3 688 осіб та зафіксовано стався 231 летальний випадок. Згідно з даними МОЗ за останню добу одужало 6 574 особи; здійснено тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522). За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 025 271 особа; одужало – 1 572 528; летальних випадків – 42 323; проведено ПЛР-тестувань – 9 240 911.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 330 випадків;

Вінницька область – 119 випадків;

Волинська область – 228 випадків;

Дніпропетровська область – 1034 випадки;

Донецька область – 582 випадки;

Житомирська область – 277 випадків;

Закарпатська – 34 випадки;

Запорізька область – 252 випадки;

Івано-Франківська область – 65 випадків;

Київська область – 441 випадок;

Кіровоградська область – 186 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 294 випадки;

Миколаївська область – 350 випадків;

Одеська область – 481 випадок;

Полтавська область – 187 випадків;

Рівненська область – 255 випадків;

Сумська область – 409 випадків;

Тернопільська область – 220 випадків;

Харківська область – 954 випадки;

Херсонська область – 225 випадків;

Хмельницька область – 341 випадок;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 115 випадків;

Чернігівська область – 252 випадки.