В Україні за добу 7 930 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 3 688 осіб та зафіксовано стався 231 летальний випадок. Згідно з даними МОЗ за останню добу одужало 6 574 особи; здійснено тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522). За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 025 271 особа; одужало – 1 572 528; летальних випадків – 42 323; проведено ПЛР-тестувань – 9 240 911.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 330 випадків;
Вінницька область – 119 випадків;
Волинська область – 228 випадків;
Дніпропетровська область – 1034 випадки;
Донецька область – 582 випадки;
Житомирська область – 277 випадків;
Закарпатська – 34 випадки;
Запорізька область – 252 випадки;
Івано-Франківська область – 65 випадків;
Київська область – 441 випадок;
Кіровоградська область – 186 випадків;
Луганська область – 52 випадки;
Львівська область – 294 випадки;
Миколаївська область – 350 випадків;
Одеська область – 481 випадок;
Полтавська область – 187 випадків;
Рівненська область – 255 випадків;
Сумська область – 409 випадків;
Тернопільська область – 220 випадків;
Харківська область – 954 випадки;
Херсонська область – 225 випадків;
Хмельницька область – 341 випадок;
Черкаська область – 247 випадків;
Чернівецька область – 115 випадків;
Чернігівська область – 252 випадки.
Leave a Reply