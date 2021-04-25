В Кремле составят список «стран-врагов» в ответ на показательные санкции и массовую высылку российских дипломатов. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, правительству РФ поручается «определить перечень недружественных иностранных государств».

Их дипломатическим представительствам и консульским учреждениям будет ограничена возможность принимать на работу российских граждан.

Лимит на «количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры», должен определить кабмин. Россияне, трудоустроенные в посольствах недружественных стран сверх лимита, согласно указу Путина, должны быть уволены.

«Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное Правительством Российской Федерации, подлежат прекращению», — говорится в документе. Это решение принято «в целях защиты интересов и безопасности» России, подчеркивает Путин в указе. При этом при необходимости может быть введен полный запрет, следует из документа.