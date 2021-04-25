Ранее сообщалось, что после четырех дней поиска судно нашли в Балийском море на глубине 850 метров.
Судьба экипажа оставалась неизвестной — запасов кислорода у них оставалось до утра субботы.
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В Индонезии нашли пропавшую подлодку: все моряки погибли
Пропавшая в Индонезии подлодка обнаружена, все находившиеся на борту 53 моряка погибли. Об этом сообщает China Xinhua News.
Ранее сообщалось, что после четырех дней поиска судно нашли в Балийском море на глубине 850 метров.
Судьба экипажа оставалась неизвестной — запасов кислорода у них оставалось до утра субботы.
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