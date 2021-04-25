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В Индонезии нашли пропавшую подлодку: все моряки погибли

Пропавшая в Индонезии подлодка обнаружена, все находившиеся на борту 53 моряка погибли. Об этом сообщает China Xinhua News.

Ранее сообщалось, что после четырех дней поиска судно нашли в Балийском море на глубине 850 метров.

Судьба экипажа оставалась неизвестной — запасов кислорода у них оставалось до утра субботы.

25 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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