Глава Ми-6: Британия и США предупредили Путина насчёт Украины Экс-посол США Макфол назвал уязвимое место Путина » В Индонезии нашли пропавшую подлодку: все моряки погибли Пропавшая в Индонезии подлодка обнаружена, все находившиеся на борту 53 моряка погибли. Об этом сообщает China Xinhua News. Ранее сообщалось, что после четырех дней поиска судно нашли в Балийском море на глубине 850 метров. Судьба экипажа оставалась неизвестной — запасов кислорода у них оставалось до утра субботы.